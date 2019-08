Palermo, Mirri vuole il record in D: "Spero di superare i 10mila abbonamenti"

Nel corso della presentazione delle maglie provvisorie del Palermo, è intervenuto anche il presidente rosanero Dario Mirri. Per lui a Marsala si coronerà un sogno: la prima partita del Palermo con lui presidente. Mirri lancia un messaggio in vista dell’inizio del campionato: “I nostri tifosi vogliono costruire le nostre vittorie e sono convinto che anche loro hanno la voglia di costruire un progetto - dice Mirri - Cercherò di seguire la squadra anche in trasferta, vedrò di non modificare le mie abitudini”.

"Spero ancora di poter raggiungere quota 10 mila, sono una persona ambiziosa e sono convinto che con un pò di fortuna potremmo fare il record assoluto di abbonamenti in D".

Mirri non ha ancora confermato se sarà a Marsala: “Proverò ad andare, ma nel caso lo farò insieme ai tifosi. Mercato? Io non me ne occupo, Sagramola e Castagnini stanno lavorando e capiranno se servirà o meno comprare qualcuno. Diritti tv? Abbiamo trovato l’accordo con Eleven Sports, adesso dipende dalla Lega che dovrà trovare un accordo per la trasmissione delle gare in trasferta. Non sappiamo ancora il motivo. Ripeto che abbiamo l’accordo con Eleven, dobbiamo capire se saranno disposti fine a subito a trasmettere intanto le nostre partite in casa. Non ci hanno dato una riposta. Se la Lega non trova un accordo con la Lega non potranno essere trasmesse quelle in trasferta”.

