Abbonamenti del Palermo, al via la vendita libera ed è subito boom

Un atto d’amore nei confronti del Palermo. E’ iniziata questa mattina la fase della vendita libera della campagna abbonamenti del Palermo.

Al mercato Sanlorenzo questa mattina in tanti si sono presentati per abbonarsi, un atto di fede verso i colori rosanero come dicono alcuni tifosi in fila: “Finalmente non c’è più Zamparini e quindi ho deciso di abbonarmi, con Mirri sarà tutta un’altra musica”.

Una campagna abbonamenti che sta andando decisamente bene in virtù della categoria dove giocherà il Palermo. Oggi è già stato esaurito il limite di turni giornaliero. Il personale del Mercato Sanlorenzo ha distribuito 1000 moduli tra le 400 persone che hanno “prenotato” il proprio turno, ma a seconda delle tempistiche potrebbe essere stipulato un numero superiore di tessere.

Dalle 16, inoltre, inizierà la vendita online degli abbonamenti per consentire la sottoscrizione in maniera più rapida ed efficace. “Siamo qui per amore del Palermo – dice una tifosa in fila – devo partire e quindi ho solamente oggi per staccare l’abbonamento, sono qui dalle 8, tutto per amore di questi colori”.

