Il futuro del Palermo, Mirri-Di Piazza i nuovi proprietari: in diretta dal Comune

È la società Herahora di Dario Mirri e Antonino Di Piazza più un ulteriore socio, che dal prossimo campionato potrà presentare una squadra di calcio della città di Palermo. Lo ha deciso il Sindaco Leoluca Orlando, al termine della valutazione delle proposte giunte a seguito dell'avviso per la raccolte di manifestazioni di interesse.

Il sindaco, per una più ampia consultazione possibile, ha invitato ad esprimersi sui contenuti delle proposte giunte, il presidente Dot. Leonardo Guarnotta, il consulente allo Sport On. Carlo Vizzini, l’Ing. Cesare La Piana, il Capo di Gabinetto Dott.ssa Licia Romano, il Dott. Francesco Scuderi e l’Avv. Leonardo Di Franco Responsabile della promozione della Città in Staff al Sindaco.

In esito all’approfondito esame analitico della documentazione, il sindaco, sentito il parere del presidente Guarnotta, ha quindi ritenuto di individuare fra le proposte oggetto della valutazione, quella della “Hera Hora S.r.L.” in base ai risultati della valutazione, come da scheda allegata.

