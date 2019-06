Palermo, Albanese: "La nuova società sta facendo quello che ha promesso"

Ulteriori rassicurazioni sull’iscrizione e sulle garanzie della nuova società anche dal presidente Alessandro Albanese: “I soldi ci sono e i pagamenti sono partiti – afferma – . L’a.d. mi ha assicurato che caricato tutti i codici per i pagamenti in Figc. Quando la squadra è iscritta, da amministratore, dirò che sono tranquillo. La proprietà sta facendo quello che ha promesso. Cosa manca? Si sta immettendo il denaro che è già stato versato a vario titolo. Finalmente parlerà il campo, di assemblee non ne possiamo più”.

© Riproduzione riservata