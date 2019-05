Palermo in Serie B, Salvatore Tuttolomondo: "Faremo un investimento minimo di 30 milioni"

"Faremo un investimento minimo di 30 milioni. Il nostro intervento nella causa Palermo è servito quanto quello che hanno fatto tutti. Se non ci fosse stata questa mobilità generale non avremmo ottenuto questo risultato".

Lo ha dichiarato Salvatore Tuttolomondo nel corso della conferenza stampa dopo la sentenza di ieri. E il suo riferimento è ai prossimi investimenti che effettuerà la nuova proprietà del Palermo.

"Se non bastassero i 30 milioni, grazie alla Gepro, abbiamo avuto manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti pronti ad investire - ha proseguito il direttore finanziario di Arkus Network -. Gli investitori locali sono di eccellenza, hanno dichiarato che investiranno un minimo di 3 milioni e l’avrebbero fatto anche in C. Dragotto? Non voglio polemizzare. Non l’ho invitato e non lo inviterò".

