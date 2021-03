A Palermo un albero per ricordare le vittime del Covid: ricorre oggi la giornata nazionale

È stato piantato stamattina a Villa Trabia a Palermo un albero commemorativo: ricorre oggi l’anniversario del picco di decessi per Covid nella città di Bergamo.

“È una giornata della memoria dedicata a una tragedia ancora viva - dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - una tragedia che continua. È la conferma che al ricordo si unisce l’impegno, si unisce la speranza che un giorno saremo liberi dalla paura”.

Il messaggio per i cittadini è quello di avere cura: “Cura della salute propria e dei propri cari. È nostro dovere - aggiunge il sindaco - avere rispetto per la vita, non accrescere la strage e non rendere inutile questo momento di memoria”.

In questo video di Virginia Cataldi, l'intervista al sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

© Riproduzione riservata