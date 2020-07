"Saranno smontati i cantieri in superficie, basta disagi per i cittadini". Commenta così il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, la fine dei lavori dell'anello ferroviario fissata per il 30 novembre.

Lavori che continueranno per un altro anno ma nel sottosuolo.

L'intervista a Leoluca Orlando.

