Temporale a Palermo, le testimonianze: "Le nostre auto sommerse dalla pioggia in soli 5 minuti"

"Siamo salvi per un pelo". Inizia così il racconto di uno dei tanti palermitani che ieri si è ritrovato in viale Regione Siciliana, nell'inferno d'acqua provocato da un violento temporale che si è abbattuto in città.

"Giunti allo svincolo di viale Lazio - racconta - nel giro di 5 minuti la pioggia ha sommerso completamente le nostre auto. Siamo riusciti subito a metterci in salvo anche se poi abbiamo fatto avanti e indietro dal punto in cui tutto è successo, per prestare soccorso alle persone in difficoltà, molti di questi bambini".

E ancora: "I vigili del fuoco sono arrivati sul posto dopo un'ora e mezza. E dispiace non aver visto sul luogo di questa tragedia il nostro sindaco. Infine, oltre al danno anche la beffa: ci hanno infatti detto che dobbiamo provvedere noi a rimuovere la nostra auto dalla strada".

In questo video di Piero Longo, le interviste.

