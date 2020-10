Ryanair: voli da Cagliari per Palermo, Brindisi e Perugia

Ryanair ha annunciato che aggiungerà tre nuove rotte nazionali che collegheranno Cagliari con Brindisi, Palermo e Perugia. Saranno attive dal 1 dicembre con due frequenze settimanali, nell’ambito dell’operativo Ryanair per l’inverno 2020.

Renato Branca, amministratore delegato Sogaer, ha dichiarato: "Con 21 destinazioni dal capoluogo sardo, si rafforza il rapporto con la compagnia irlandese, che a Cagliari ha una delle sue basi in Italia. Il consolidamento delle rotte ci consente di guardare con ottimismo ai prossimi mesi. Dall’Aeroporto di Cagliari è possibile viaggiare in totale sicurezza e ci aspettiamo una riposta positiva del mercato".

"Sicuramente - continua - le novità delle rotte che collegano Cagliari con Torino, Palermo, Perugia e Brindisi nella stagione winter rappresentano per noi motivo d’orgoglio e testimonia ancora una volta il forte appeal della destinazione Cagliari e dell’intero territorio del Sud Sardegna, così come facilita per i Sardi la possibilità di raggiungere ulteriori destinazioni".

