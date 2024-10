C'è mobility Expo a Palermo, in piazza le auto dei sogni

«In effetti - dice Dario Pennica, direttore di Sicilia Motori che organizza la manifestazione - noi avevano proposto piazza Politeama. É stata la Soprintendenza ai Beni culturali a orientarci su piazza Verdi. Lo abbiamo accettato di buon grado, rispettando le rigide prescrizioni necessarie in un’area tutelata. Il risultato è una esposizione estremamente elegante, non invasiva, che abbina un’ordinata mostra di sofisticate tecnologie alla bellezza del luogo. Una sintesi di una produzione automobilistica che si propone di armonizzare i veicoli con l’ambiente. Si tratta di modelli di marche che hanno una quota del cinquanta per cento del mercato siciliano».

Lo chiamano il salone boutique, perché è ospitato accanto al Teatro Massimo e perché mostra al pubblico in anteprima alcuni gioielli dell’auto nel mondo. Palermo per tre giorni sarà capitale dell’automobile con il Mobility Expo. Lo slogan è: rispettare l’ambiente è una grande opera. Modelli innovativi, la propulsione elettrica declinata nelle più avanzate combinazioni. Accanto al tempio mondiale della lirica, quattordici modelli di Alfa Romeo, Dacia, Dong Feng, Fiat, Ford, Jeep, Kia, Lancia, MG, Peugeot e Renault.

Fra le anteprime quella della storica R5 Renault che torna sul mercato da elettrica, la Grande Panda Fiat, la sportivissima spider Cyberster MG, la Box della cinese Dong Feng, l’Abarth 600e. Le auto saranno in mostra da domani alle ore dieci a domenica all’alba di lunedì, 24 ore su 24. Di giorno i box dei concessionari saranno aperti per illustrare i modelli e ricevere prenotazioni per i test drive che saranno effettuati nelle loro sedi.

Chi si registrerà al Mobility Expo riceverà un omaggio offerto da Assogomma, l’associazione dei costruttori di pneumatici, partner della manifestazione. Ma a qualsiasi ora basterà inquadrare i QR Code a fianco di ogni modello per sapere tutte le informazioni. Inoltre premi sono previsti per chi pubblicherà post o reel di successo sui loro profili social (Facebook, Instagram, Tik-Tok e X) con l’hashtag #mobilityexpo_experience e #siciliamotori.

«Nel 2010 - continua Pennica - con No smog Mobility siamo stati i primi a parlare di sostenibilità dei trasporti che non vuol dire soltanto basse emissioni ma anche sicurezza e far girare un numero minore di automobili, con sistemi come il car sharing. Io stesso guido ormai auto in affitto temporaneo. Oggi ci sono tante formule di utilizzo dell’auto a tempo. Il che vuol dire guidare a prezzi accessibili veicoli rispettosi dell’ambiente e di usufruire di tecnologie d’avanguardia. L’elettrico in ogni caso ha dato impulso a innovazioni tecnologiche straordinarie. Auto iper connesse e facili».

Mobility Expo, di cui il Giornale di Sicilia, con il quotidiano e le testate gds.it, Tgs e Rgs è media partner assieme all’agenzia Italpress, ha illustri precedenti.

Dal 23 marzo all’1 aprile 1913 il Teatro Politeama Garibaldi ospitò il primo salone automobilistico in Sicilia, organizzato da Vincenzo Florio, che il Piff Paff, la rivista satirica palermitana, definiva nell’occasione con ironia deus ex machina. Quando Clemente Ravetto, a lungo al servizio di Florio come pilota pioniere d’aerei, vendeva le Ford in via Catania 2 e non ancora le Fiat in mano al cavaliere Lo Faso. Erano presenti anche i marchi Itala, Isotta Fraschini, Aquila Italiana, Spa, De Vecchi, Pirelli, Continental, Sigma, Torpedo, Overland, Lancia.

Secondo Vincenzo Prestigiacomo, autore di una ricerca sull’avvenimento, Florio rinunciò all’iniziativa per le invidie di altri saloni già affermati e per non compromettere rapporti utili alla Targa. Certamente un altro salone fu organizzato da Florio nel 1926 perché è legato a una Bugatti Type 30 ben nota a Palermo: venduta in quell’occasione finì nella collezione di Giuseppe Vaccari, fondatore del circolo Florio di auto storiche.

Nel 1994 e 1995 Sicilia Motori organizzò alla Fiera del Mediterraneo due edizioni del Motorfestival con un totale di 75.000 spettatori attirati dai campioni italiani dell’automobilismo e del motociclismo dell’epoca, che si sfidarono su kart e scooter: Fisichella, Zanardi, De Cesaris, Badoer, Alboreto, Biaggi…

Nel 2022 e 2023 Sicilia Motori ha organizzato a Mondello SM Expo, con successo di visitatori. Adesso il trasferimento nel centro storico e poi a Catania dall’uno al tre novembre al centro commerciale Centro Sicilia.