Festino, al porto di Palermo sarà possibile visitare la nave Diciotti

La nave CP 941 Ubaldo Diciotti della guardia costiera sosterà nel porto di Palermo nei giorni dedicati al 400° Anniversario del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia. In questa occasione, la cittadinanza potrà effettuare visite a bordo, presso il Molo Sammuzzo. La nave potrà essere visitata domenica 14 dalla 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.

La nave Diciotti fa parte della componente d’altura del corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera e può effettuare il coordinamento di mezzi aeronavali in missioni complesse. Ha una lunghezza di 94 metri, con un equipaggio di oltre 40 donne e uomini e può essere impiegata in molteplici compiti operativi: ricerca e soccorso in mare (Sar), antinquinamento ed antincendio, vigilanza pesca, controllo del traffico marittimo, polizia marittima e protezione civile. Nave Diciotti fa base a Messina e fa parte della sesta squadriglia navale della guardia costiera. L’unità può raggiungere una velocità di 18 nodi ed ha autonomia di 35 giorni di navigazione a velocità di crociera. A bordo sono presenti 4 battelli pneumatici di servizio.