Palermo, torna l’Esposizione internazionale canina: 120 razze in gara

Domani, sabato 18, e domenica, 19 maggio, nell’area della struttura equestre del Parco della Favorita, in viale Diana, a Palermo, arriva la terza edizione del «Sicilia Winner», manifestazione organizzata dal Kennel Club di Palermo in collaborazione con il Gruppo cinofilo di Caltanissetta. Due giornate durante le quali si alterneranno esposizioni, raduni e competizioni di «Agility» con oltre 1.000 cani iscritti e 120 razze in gara. Quest’anno, per la prima volta, tre le iniziative in programma ci sarà una dimostrazione dei cani dei nuclei cinofili delle forze dell’ordine e di pubblico soccorso, coordinate dall’istruttore e figurante Enci Pietro Giambanco.

Nel corso delle due giornate una giuria internazionale composta da esperti italiani e provenienti da diversi paesi come Danimarca, Spagna, Finlandia, Portogallo Slovenia e Svezia, valuteranno cani di numerose razze tra le quali Bassotti, Cane Corso, Cane di San Bernardo, Retrievers e Spaniel, oltre ad alcune razze siciliane come il Cirneco dell’Etna e lo Spino degli Iblei. Vi saranno anche esemplari di numerose altre razze di cani iscritti alle competizioni in programma.