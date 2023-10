Dall’Arenella all’Acquasanta, alla scoperta dei i gioielli naturalistici di Palermo con le Vie dei Tesori

In barca tra grotte e Ninfei: chi sa che tra l’Arenella e l’Acquasanta, sulla costa di Palermo, ci sono due splendide grotte accessibili solo dal mare? Ecco quindi un tour in barca che consente di conoscere questi due gioielli sia naturalistici che storici, e che offre la possibilità, nell'ambito de Le Vie dei Tesori, di scoprire questo tratto di costa costellato da luoghi di grande fascino.

Il tour, con a bordo una guida che illustra il percorso, parte dallo storico molo dell’Arenella, da cui si ammira la tonnara del XVII secolo, la palazzina dei Quattro Pizzi e la vicina torre-molino di proprietà della famiglia Florio. Da lì poi ci si dirige in barca alla “Grotta della Regina”, con pilastri naturali e scorci affascinanti dove, secondo la tradizione, si immergeva la regina Carolina d’Austria.

Passando per l’Ospizio marino, ex sanatorio per i malati di tubercolosi, si arriva all’Acquasanta a Villa Igiea. Ultima tappa, al ritorno, una sorpresa: la Grotta del Ninfeo, all’interno del porticciolo della Lega navale italiana che l’ha riportata alla luce, un tesoro sconosciuto.