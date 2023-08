Ingresso gratuito in musei e siti archeologici: cosa è possibile visitare domenica a Palermo

Musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato visitabili gratuitamente nel prossimo fine settimana. Ogni prima domenica del mese, infatti, non si paga il biglietto per visitarli e anche a Palermo alcuni siti saranno aperti al pubblico gratuitamente. Si tratta di: Castello a mare, chiostro di Monreale, castello della Zisa, Villino Florio, chiostro San Giovanni degli eremiti, galleria d'arte moderna, oratorio dei bianchi, casina cinese, museo Pitrè, museo Salinas, ex convento Magione, palazzo Riso, palazzo Mirto, castello di Maredolce.

Castello a mare

Uno dei siti aperti gratuitamente è il Castello a mare. È aperto da martedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 16.00; domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00. L'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura del sito.

Chiostro di Monreale

Il chiostro di Monreale è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.30; domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00. L'ultimo ingresso previsto mezz'ora prima della chiusura del sito.

Castello della Zisa

Il Castello della Zisa è aperto dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,30, domenica e festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00. L'ultimo ingresso previsto mezz'ora prima della chiusura del sito.

Villino Florio

Il Villino Florio è aperto dal martedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00; sabato e domenica dalle ore 9.30 alle ore 13.00 solo su prenotazione che può essere effettuata tramite la seguente email: [email protected]. Aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00. L'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura del sito.

Chiostro San Giovanni degli Eremiti

Il chiostro di San Giovanni degli Eremiti, invece, è visitabile da lunedì alla domenica dalle 9:00 alle 18:30. Il sito è aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00. Anche in questo caso, l'ultimo ingresso previsto mezz'ora prima della chiusura del sito.

Galleria d'Arte moderna

La galleria d'arte moderna è visitabile da martedì a domenica 9.30 - 18.30, lunedì chiusa, anche se giorno festivo. Il sito è aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 09:30 alle 17:30 e l'ultimo ingresso previsto mezz'ora prima della chiusura.

Oratorio dei bianchi

L'oratorio dei bianchi è aperto dal martedì alla domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Il giorno di chiusura è lunedì. Gratuitamente è aperto la prima domenica del mese dalle 10:00 alle 17:30 e l'ultimo ingresso previsto mezz'ora prima della chiusura del sito.

Casina cinese

La casina cinese è aperta martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 14.00; giovedì, venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 19.00; domenica solo la prima di ogni mese dalle 09.00 alle 13.00. Il sito è chiuso il lunedì. La Casina cinese è aperta gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00 e l'ultimo ingresso previsto mezz'ora prima della chiusura.

Castello della Cuba

Il Castello della Cuba è visitabile da martedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30; venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00 e l'ultimo ingresso previsto mezz'ora prima della chiusura del sito).

Museo Pitrè

Da martedì a domenica, chiuso lunedì 9-18:30 orario continuato. L'ultimo ingresso è fissato alle ore 17,30. Aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 18:30 (ultimo ingresso previsto mezz'ora prima della chiusura del sito).

Museo Salinas

Dal martedì al sabato ore 9.00-19.00 - ultimo ingresso ore 18.30; domenica e festivi ore 9.00-13.30 - ultimo ingresso ore 13.00; lunedì riposo settimanale. Aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00 e l'ultimo ingresso previsto mezz'ora prima della chiusura.

Ex convento Magione

L'ex convento della Magione è aperta martedì dalle 9:00 alle 18:30 - lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle 9:00 alle 13:30 (ultimo ingresso ore 13:00), domenica e festivi chiuso. Il sito è aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00 e l'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura.

Palazzo Abatellis

Palazzo Abatellis aperto dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 19,00 (ultimo ingresso alle ore 18,30); domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,30 (ultimo ingresso alle ore 13.00). Il sito è aperto la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:30 e l'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura.

Palazzo Mirto

Palazzo Mirto è aperto da martedì a sabato ore 9.00 -19.00 Domenica e festivi ore 09.00 - 13.00; lunedì chiuso. Il sito è aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00, l'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura.

Palazzo Riso

Palazzo Riso è visitabile da martedì a sabato dalle ore 09.00 alle ore 18.30; domenica e festivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00; lunedì chiuso eccetto i festivi. Il sito è aperto la prima domenica del mese dalle 09:00 alle 13:00 - (ultimo ingresso previsto mezz'ora prima della chiusura del sito)

Castello di Maredolce

Il castello di Maredolce è aperto lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e prima domenica del mese dalle ore 9.00 alle ore 13.00; martedì dalle ore 9.00 alle ore 18.30. Aperto gratuitamente la prima domenica del mese dalle 9:00 alle 13:00 e l'ultimo ingresso è previsto mezz'ora prima della chiusura del sito.