A Monreale il raduno delle moto Bmw d'epoca, special e moderne

Si scaldano i motori a Monreale per la quarta edizione del raduno Bmw moto d’epoca, special e moderne che prenderà il via domenica 18 settembre in piazza Duomo. L’iniziativa senza scopo di lucro, nasce nel 2017, da un gruppo di amici Bmwisti palermitani per pura e sola passione. In Sicilia, si sono sempre organizzati raduni Bmw per le moto moderne, e non per le storiche.

Considerando che gli appassionati erano in tanti e anche i collezionisti del marchio, il gruppo di amici ha voluto creare il primo raduno nel 2017, coinvolgendo 30 moto storiche, per raddoppiare nel 2018 con l'iscrizione di 70 moto fino ad arrivare alla terza edizione nel 2019 con la partecipazione di 150 moto storiche.

Dopo 2 anni di pandemia, il raduno ritorna con un evento di esposizione moto e premiazioni. Oggi, al gruppo di moto d’epoca si sono aggiunti quelli delle moto moderne, e quelle special ovvero trasformate di serie con rielaborazioni varie, raggiungendo più di 400 adesioni di bmwisti siciliani e nazionali. In occasione della manifestazione di Monreale, saranno consegnate 100 medaglie e 50 targhe ai bmwisti motociclisti concessionari storici e attuali. Riconoscimento andrà anche al team Bmw meccanici e magazzinieri che quotidianamente si occupano delle officine. Una targa sarà consegnata anche al motociclista Bmw più giovane, e al più anziano (82 anni, presente al raduno con la sua moto storica). E per par condicio saranno premiate sette donne in sella, bikers Bmw e zavorrine, e tanti altri bmwisti.

A presentare l'evento la giornalista Patrizia Gangi, responsabile anche dell'ufficio stampa dell’evento. Ci sarà un palco ricco di ospiti che si racconteranno e racconteranno la storia del marchio dell’elica in Sicilia, considerando che nel 1997 a Palermo nacque la prima concessionaria al mondo nelle vendite. E nel 1991 una concessionaria messinese ricevette la targa oro quale storica e più antica concessionaria Bmw in occasione dei 25 anni di storia della Bmw Italia. Informazioni.

Organizzatori sono Salvo Daniele, Rosario Prestigiacomo, Fabio Tumminello, Benedetto Perrone, Rosario Nicosia, Fabio Torres, Riccardo Schirò e Cristiano Gatto. Per il raduno statico appuntamento Domenica 18 settembre in piazza Duomo, a Monreale, dalle 9.30 alle 14.30. Per chi desidera aggregarsi in gruppo c’è il percorso Palermo-Monreale. Partenza alle 9.30 da viale Campania, a Palermo.

