Palermo, il Fai guida la città alla scoperta di Villa Trabia

Nell’ambito del primo evento organizzato da tutti i gruppi Fai Giovani della Sicilia, la delegazione di Palermo presenta «Alla scoperta di Villa Trabia: una passeggiata tra Barocco e Romanticismo» a cura del Gruppo Fai Giovani Palermo, in programma domani (domenica 11 settembre) alle 16.30 presso Villa Trabia, per scoprirne la storia e conoscere le piante esotiche presenti nel parco.

Inoltre, anche uno spettacolo dedicato al Principe Raimondo Lanza di Trabia, ultimo proprietario della Villa. Il percorso si snoda attraverso il parco che da giardino settecentesco venne trasformato in giardino romantico nella seconda metà dell’800. Restano testimoni dei secoli precedenti la fontana e le antiche pirrere.

Info e prenotazioni: email palermo@faigiovani.fondoambiente.it. Visite guidate a cura dei volontari del Fai Palermo Alessandra Calaprice e Andrea Ferruggia. Il programma potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo. Turno unico: domenica 11 settembre 2022 alle ore 16.30 (durata 1h e 30 minuti circa). Inizio della Passeggiata da via Antonio Salinas 3 – Palermo. Visita a contributo libero a partire da 3 euro: al termine della visita sarà possibile fare un aperitivo con contributo a favore del Pyc - Palermo Youth Centre, ultima tappa del giro. Possibilità di iscriversi al Fai in loco alla quota di benvenuto Fai Giovani di 15 euro (tariffa riservata dai 18 ai 35 anni) e possibilità di rinnovo alla stessa quota.

