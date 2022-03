Palermo, a Villa Filippina un fine settimana in stile londinese con il Camdem Market

Un ricco week end d’intrattenimento con eventi e attività per grandi e bambini quello di sabato 5 e domenica 6 marzo al Parco Villa Filippina di Palermo (piazza San Francesco di Paola 18) con il mercato in stile londinese Camden Market.

Sabato 5 marzo l’appuntamento è dalle 9 alle 20, domenica 6 l’ingresso è alle 10. Sabato all’ora di pranzo spazio alla musica live, genere rockabilly e rock n’roll, con Vince and His rockin boys mentre domenica è la volta del vinyl set di Nunzio Borino dopo il live di Vincent Hank.

Durante le due giornate si possono acquistare oggetti, abiti e vinili vintage, prodotti artigianali dalle ricche collezioni e creazioni degli espositori (a cura di ModCafè, Modwear e CreartEventi) che partecipano al Camden Market. Per i bambini sono previsti dei laboratori creativi a cura di CreartEventi. Sempre nelle due giornate si può fare un pic-nic sul prato, acquistando nell’area ristoro del Monsù (vietato introdurre cibi e bevande dall’esterno) e far divertire i più piccoli nell’area kids dedicata.

Sabato dalle 9 alle 14 appuntamento con il Mercato dei contadini per una spesa a km0 e bio. Domenica alle 11 proiezioni sotto la cupola e osservazioni al telescopio del cielo primaverile al Planetario e museo astronomico con due turni, di mattina alle 11 e di pomeriggio alle 18.30. Biglietti acquistabili sia online su www.parcoticket.it che in sede anche il giorno stesso.

Domenica alle 12 musica e danze folk con la compagnia del Teatro Ditirammu che torna a Villa Filippina e sarà presente tutte le domeniche di marzo e aprile in occasione del Camden Market con una serie di piccole perfomance dal titolo Abballè. In scena con Noa Flandina, Alessandra Ponente, Virginia Maiorana, Nino Nobile, Yara Baruffato e gli allievi del Ditirammu Lab coordinati da Noa Blasini.

«È una ripartenza e un chiaro segnale di speranza», dichiara Marcello Barrale, presidente dell’associazione Urania che gestisce Villa Filippina. «Ripartiamo con il Camden Market e ci prepariamo alla grande Festa di primavera, di fine marzo, con tanti partner importanti per un fine settimana pieno di intrattenimento prima di dare il benvenuto alla stagione estiva con Una marina di libri, dal 9 al 12 giugno, e ad un ricco calendario di eventi, tra musica, teatro e gastronomia, che ci accompagnerà per tutta l’estate».

Ingresso libero alle due giornate. Per accedere non è necessario il green pass tranne che per accomodarsi nell’area ristoro e partecipare agli eventi del Planetario.

© Riproduzione riservata