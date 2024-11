La giornata internazionale della radiologia: dai raggi X all'Intelligenza artificiale

Oggi (8 novembre) si celebra oggi la «Giornata Internazionale della Radiologia», manifestazione annuale introdotta nel 2012 delle più importanti società scientifiche radiologiche d’America, Europa e Italia.

Perché l'8 novembre? In questa data, nel 1895, avvenne la scoperta del professore di Fisica Wilhelm Con- rad Röntgen, di nuovi fenomeni di fluorescenza che gli permisero di radiografare la propria mano. Lo scopritore parlò di una nuova specie di raggi di natura ignota e, pertanto, chiamati con l’eponimo X, il simbolo dell’incognita in matematica.

La sensazionale scoperta si diffuse nel mondo. Il Kaiser convocò il professore a Berlino, per spiegare a corte il mirabile fenomeno. Röntgen ebbe fama e gloria e, nel 1901, gli fu assegnato il primo premio Nobel per la Fisica. Era nata la radiologia. Da allora fu possibile studiare l’uomo di dentro, senza più dissezioni o amputazioni. Per decenni i radiologi hanno avuto a disposizione una sola energia fisica, i raggi X.