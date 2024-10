Cybersecurity, protocollo d'intesa tra la polizia postale e l'Università di Palermo

Per prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti informatici e salvaguardare le infrastrutture dell’ateneo di Palermo da questa tipologia di crimini, l’università degli studi di Palermo e il centro operativo per la sicurezza cibernetica - polizia postale e delle comunicazioni Sicilia occidentale hanno sottoscritto un protocollo d’intesa, firmato dal dirigente della polizia postale Carmine Mosca e dal rettore dell’università degli studi di Palermo, Massimo Midiri.

Mira a creare una sinergia tra professionalità diverse per difendere, con più efficacia, le infrastrutture informatiche dell’università, che in media ogni mese subisce e blocca 73.500 tentativi di attacchi, e l’identità digitale di dipendenti, professori e studenti.

Il protocollo ha una durata di tre anni e prevede, oltre alla condivisione reciproca di dati e di informazioni utili a identificare l’origine degli attacchi informatici, anche la realizzazione di attività di formazione specifica per accrescere la consapevolezza dei rischi tra docenti, studenti e personale tecnico amministrativo nonché campagne informative per diffondere la cultura della sicurezza informatica. Tale formazione riguarderà anche il personale in servizio presso il Cosc - centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Palermo - che potrà usufruire di momenti di formazione attraverso corsi, conferenze e seminari organizzati dall’università, finalizzati al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze tecniche.