Federico Faggin a Palermo e Valledolmo: per il padre del microprocessore eventi e incontri con studenti

Scienza e coscienza, corporeità e spiritualità nell’era dell’intelligenza artificiale. Full immersion siciliano per Federico Faggin, scienziato di fama mondiale che per i suoi meriti scientifici ha ricevuto varie onorificenze dai capi di Stato di diversi Paesi. L’inventore del primo microprocessore al mondo e sviluppatore della tecnologia Mos con porta di silicio, sarà oggi e domani (7 e 8 maggio) rispettivamente a Valledolmo e a Palermo.

Nel piccolo centro del palermitano, su iniziativa del Centro studi Platon e dell’associazione culturale Paideia di Palermo con il patrocinio del Comune di Valledolmo, il fisico vicentino terrà una conferenza sul tema «Che cos’è l’atto creativo». L’appuntamento è alle 17.30 al centro servizio Palazzo di vetro di contrada Rinella, dove lunedì alle 9.30 incontrerà anche i docenti e gli studenti del locale liceo classico. Nel pomeriggio alle 17.30 Faggin sarà a Palermo, a palazzo Butera in via Butera 8, per un incontro dal titolo «Dalla scienza alla coscienza». L’iniziativa, introdotta dal professore Salvatore Nicosia, è promossa dall’associazione culturale Paideia.

Chi è Federico Faggin

La tappa in Sicilia del noto scienziato italiano, ormai naturalizzato americano (vive negli Stati Uniti dal 1968), è un appuntamento importante per gli amanti della fisica. Federico Faggin, oltre ad essere stato capo progetto e designer dell'Intel 4004, il primo microprocessore al mondo, e lo sviluppatore della tecnologia MOS con porta di silicio, nel 1974 ha fondato la Zilog, con cui ha dato vita al famoso microprocessore Z80, tuttora in produzione. Nel 1986 ha co-fondato la Synaptics, ditta con cui ha sviluppato i primi Touchpad e Touchscreen.

Diverse le onorificenze conferitegli. Il 19 ottobre 2010 ha ricevuto la Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l'Innovazione dal presidente Obama, per l'invenzione del microprocessore, mentre nel 2019 il presidente Sergio Mattarella lo ha insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2011 ha fondato la Federico and Elvia Faggin Foundation, un'organizzazione no-profit dedicata allo studio scientifico della coscienza, con cui sponsorizza programmi di ricerca teorica e sperimentale presso università e istituti di ricerca statunitensi e italiani.

All’apice della sua notorietà, per una serie di vicende di cui parla nei suoi due libri «Silicio» e «Irriducibile», Faggin è approdato alla spiritualità convinto che «la scienza e la spiritualità si incontrano per migliorare le sorti dell’uomo: questo è uno scenario ormai possibile».

