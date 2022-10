«The Digital Innovation», i big all'Averna Spazio Open di Palermo

Il digitale è una grande opportunità per il business. Lo sa bene chi ha fatto incontrare strategie online con quelle legate al mondo «analogico». Due mondi che possono coesistere in un rapporto virtuoso. Palermo torna ad essere protagonista nel percorso di digitalizzazione delle imprese. E offre un’importante opportunità. Domani (6 ottobre) alle 18.30, all’Averna Spazio Open all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa, è in programma l’evento «The Digital Innovation». Un appuntamento giunto alla sua terza edizione per parlare di accelerazione digitale e business per i punti vendita.

YesWeDigital, azienda leader nei servizi di «digital signage», anche quest’anno ha organizzato un evento dedicato ai professionisti e alle piccole e medie imprese, avvalendosi del supporto, come partner dell’evento, di IM*MEDIA, l’agenzia digitale che da 27 anni, con base a Palermo, opera su tutto il territorio nazionale.

«L’evento – spiegano dall’organizzazione - ha lo scopo di raccontare gli ultimi trend tecnologici e gli approcci digitali applicabili ai diversi ambiti, dal suono allo storytelling, attraverso la testimonianza di ospiti del calibro di Vodafone Business, LG Business, Bose Professional e Tecno, che con IM*MEDIA e YesWeDigital interverranno nel corso della serata». Il fil rouge di quest’edizione sarà «la potenza del digitale».

«È evidente - commenta Pasquale Esposito Lavina, Ceo di IM*MEDIA - che il digitale faccia parte ormai della nostra quotidianità, ma siamo abituati a immaginarlo dietro a un telefonino o a un computer, in una dimensione concettualmente distante dall’interlocutore o dal brand col quale entriamo in contatto. Eppure, connettere l’esperienza digitale con i luoghi fisici diventa sempre più importante per i brand, che così possono farsi conoscere, stupire e comunicare in modo più incisivo».

Nel corso della serata ci saranno le testimonianze degli ospiti. Una opportunità per tutti i professionisti e le imprese che vogliono approfondire nuovi strumenti e strategie digitali per accrescere il proprio business. «The Digital Innovation - dichiara Nicola Speciale Ceo di YesWeDigital - arriva alla sua terza edizione il 6 ottobre, YesWeDigital accompagnato da un partner di eccellenza come IM*MEDIA, torna a parlare di innovazione e trasformazione digitale: in ogni ambito, dall’analogico al digitale, dal fisico al web. Siamo orgogliosi di poter ospitare sul palco le testimonianze di manager di brand internazionali come Bose Professional, LG Business, Tecno e Vodafone Business, che ci daranno il loro punto di vista sul futuro del digitale e della gestione del punto vendita 2.0. Un evento completamente gratuito a disposizione di imprenditori e aziende per portare una visione stimolante e innovativa per il business. In un ambiente nuovo e di rilancio come lo Spazio Averna Open, avrà luogo un evento di innovazione mai visto in Sicilia».

Grazie alla collaborazione con il Giornale di Sicilia in qualità di media partner, verrà offerto un buono sconto per sottoscrivere l’abbonamento online.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE