IM*MEDIA: Digital Juice e Il Grande Venerdì di Enzo

IM*MEDIA apre le porte e trasforma il suo agrumeto a Palermo in un luogo di inclusione digitale, dando il via a un ciclo di eventi dedicati a tutti i professionisti che, con uno sguardo aperto e curioso, si muovono nel mondo della comunicazione e dell’innovazione.

Gli eventi avranno lo scopo di stimolare la condivisione e il confronto sui principali temi e trend di settore. Saranno anche un'ottima occasione per farsi conoscere e fare networking.

Il primo evento in programma è Digital Juice e si terrà giovedì 9 giugno. Un incontro gratuito rivolto a tutti gli sviluppatori per approfondire l'utilizzo di AWS Amplify e AI per applicazioni web e mobile.

Con la partecipazione di Amazon Web Services e DGCAL, saranno relatori dell'evento: Francesco Bertani (Solution Architect in AWS), Leonardo Dina (Area Manager in AWS), Giancarlo Rossi (Back End Developer in IM*MEDIA) e Marco Ingraiti (CTO Project Manager in DGCAL).

Venerdì 10 giugno, invece, sarà la volta de Il Grande Venerdì di Enzo, la più grande portfolio review d’Italia, organizzata dall’Art Directors Club Italiano. Un evento per mettere in contatto giovani creativi con alcuni tra i più grandi professionisti del settore, proprio come faceva ogni venerdì pomeriggio il giornalista e pubblicitario italiano Enzo Baldoni.

Una serie di eventi che vedono IM*MEDIA puntare ulteriormente alla valorizzazione del territorio siciliano per contribuire attivamente allo sviluppo della cultura del digitale e creare momenti di confronto e crescita.

Un’esperienza resa ancora più piacevole dalla suggestiva location situata nel cuore del centro storico di Palermo e dall’ottimo vino Mandrarossa che per l’occasione sarà sponsor degli eventi.

A proposito di IM*MEDIA

IM*MEDIA è una digital agency con sede a Palermo che dal 1995 offre ad aziende e PMI un servizio di progettazione, disegno, sviluppo ed evoluzione di sistemi di comunicazione digitale. Integrando web, web marketing, social media marketing, branding e app, IM*MEDIA crea connessioni tra le aziende e gli utenti, grazie al lavoro di un team di 50 persone. Di recente, ha lanciato Easy IM*MEDIA, un servizio dedicato a professionisti e piccole imprese per portare la trasformazione digitale nei prodotti e nei servizi, e Back to Sud, campagna di recruiting che punta a far tornare nel territorio i talenti costretti a lavorare fuori dalla Sicilia.

