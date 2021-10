Palermo, un robot aiuterà il turismo a ripartire: arriva Travelino

Un giovane founder palermitano. Una dozzina di collaboratori, molti under 25. Una decina di partner di livello internazionale ed una community in forte crescita con più di 100 mila utenti. La baby startup turistica Travelino, oggi ha presentato allo Smau di Milano, la sua innovazione: il primo robot ad intelligenza artificiale che porta verso il futuro l’industria turistica globale, trasformando le chat di messaggistica degli utenti in potenti motori di ricerca di tutti i servizi di viaggio, contenuti forniti da operatori stranieri e, sopratutto, da quelli locali.

Il papà della startup è palermitano

La startup ha già ricevuto un premio da parte del ministero dello Sviluppo Economico: il Bravo innovation Hub ed un percorso di accelerazione d’impresa, già concluso con Invitalia nel maggio del 2021. «Nel marzo del 2020, pochi giorni prima della pandemia, ho fondato Threebot, società a cui fa capo Travelino - dice Federico Lima, 29 anni, palermitano Ceo e fondatore -. In un periodo di incertezza assoluta che ha generato conseguente crisi per tutte le economie nazionali, ho deciso di puntare al settore che avrebbe avuto più difficoltà nel tempo a risollevarsi, come sta accadendo. Nel progetto ho coinvolto professionisti e tecnici di livello con un forte know how del mondo tech amp; digital. Mentre il mondo si muoveva molto lentamente mi sono presentato alle holding e multinazionali di distribuzione dei servizi come Booking.com, Skyscanner e Sicily by cars, ho conquistato con la mia idea la loro fiducia ed oggi, queste realtà, ricoprono lo status di «Partner commerciale» con Travelino. Oltre al riconoscimento del Bravo innovation hub e della Regione Siciliana che ci ha inserito nel suo programma s3 di sviluppo per la digitalizzazione intelligente -Turismo e beni culturali, riscuotiamo apprezzamenti da diversi operatori stranieri del turismo, abbiamo maturato contatti ad Hong Kong ed in California, stiamo finalizzando altre importanti intese commerciali che favoriranno la distribuzione della tecnologia in altri mercati, l’obiettivo è un lancio in contemporanea entro il prossimo maggio 2022». Travelino vuole fornire un servizio sociale per i viaggiatori e di supporto agli operatori per il raggiungimento della domanda online locale ed estera. «Con questa prima versione dell’assistente di viaggio - dice Lima- rendiamo il concetto di intelligenza artificiale accessibile ed universale, (nella sua versione più semplificata) a tutti i viaggiatori, anche quelli poco digitali avranno la possibilità di apprendere e misurarsi con una tecnologia in forte crescita».

Come funziona il servizio

«Il servizio è semplice - prosegue Lima - Raggiungendo i canali web di Travelino (social network, web site) l’utente può attivare il robot A.I. con un click nella sua app di chat preferita, senza il download, l’assistente si attiva automaticamente nel canale selezionato di messaggistica istantanea (Whatsapp, Messenger, Telegram, queste al momento quelle rilasciate). Travelino, sarà attivo in chat h24, e ha l’obiettivo di guidare gli utenti durante la ricerca del servizio di viaggio, potrà essere interrogato anche attraverso un singolo messaggio di testo o l’uso di una nota vocale per ottenere in pochi istanti le migliori offerte sui servizi di viaggio all’interno del proprio canale. Nell’era dell’intelligenza artificiale, non potevano di certo mancare degli assistenti vocali a cui rivolgersi per facilitare l’organizzazione della propria vacanza».

