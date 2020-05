A Palermo la prima app dedicata ai gemelli, nuovi contenuti su iMamma

Nel giorno della festa a lei dedicata, iMamma si aggiorna e aggiunge l'opzione riservata alla nascita dei gemelli. La famosa app palermitana per le donne in gravidanza inserisce una doppia interfaccia in cui è possibile aggiungere i due nomi, scegliere il tipo di gravidanza (se si tratta di bimbi omozigoti od eterozigoti), di selezionare il sesso e di visualizzare anche i due corpicini con informazioni forniti da ginecologi esperti in parti gemellari.

L'app è nata 8 anni fa ma continua ad evolversi con sempre nuovi servizi a favore delle future mamme e non solo. Come racconta Francesca Lo Jacono sul Giornale di Sicilia di oggi, il software è stata "partorito" dallaOB Science che ha recentemente ampliato le sezioni inserendo quella dedicata alla fertilità, con la gestione del ciclo, informazioni e articoli. Ma è stata anche aggiunta la pagina riservata al post partum, una sorta di piccolo «manuale d'istruzioni» per quando si torna a casa col neonato, dalla cura del piccino alla prevenzione della «morte in culla», dalla contraccezione alla remise en forme dopo il parto.

Presenti anche più stanze di chat in cui confrontarsi e condividere anche i propri contenuti con parenti e amici. Anche la versione 4.0 è gratuita. Il team che ha realizzato l'aggiornamento è composto da Alberto Cusumano (CTO, Team Leader Developer, Senior iOS Developer e Project Manager), Guglielmo Mocciaro (Senior Full Stack Developer), Fausto Napoli (Senior Android Developer), Emanuele Bargione (UI/UX Designer), Nicola Panzavecchia (consulente esterno, System Administrator, ingegnere informatico).

