Targa Florio, trionfo per Crugnola-Ometto su Citroën C3

La 109ª edizione della Targa Florio ha mantenuto tutte le promesse, regalando uno spettacolo ricco di emozioni sia nella prova valida per il campionato italiano assoluto Rally Sparco sia nell’appuntamento storico del campionato italiano rally auto storiche. Due giorni di sfide intense, colpi di scena e duelli al cardiopalma tra i tornanti dell’intramontabile Circuito delle Madonie, dove si sono affrontati oltre 200 equipaggi tra moderno, storico e Coppa di Zona. Nel CIAR Sparco a firmare il successo sono stati ancora una volta Andrea Crugnola e Pietro Ometto su Citroën C3, sempre più leader del campionato. Il duo campione in carica ha preso il comando della corsa nella seconda prova speciale, dopo una partenza segnata dalla pioggia, e non ha più ceduto il passo, conquistando la quarta vittoria in carriera alla Targa Florio, la terza consecutiva. Una prova di forza costruita nella prima giornata, con sei scratch su otto prove comprese la Power Stage, e poi amministrata nella seconda tappa, più breve ma resa complicata dalla necessità di gestire il margine sugli inseguitori.