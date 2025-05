Tennis, il palermitano Cinà perde in due set con Navone: l'argentino sfiderà Sinner

Niente da fare per il palermitano Federico Cinà che perde con Mariano Navone e lascia al primo turno gli Internazionali di Roma. Finisce 6-3 6-3 per l'argentino che al secondo turno affronterà Jannik Sinner.

Il giocatore siciliano, classe 2007, ha avuto le occasioni per mettere in difficoltà il sudamericano: il numero 99 del mondo ha annullato le prime tre palle break e poi ha strappato il servizio al padrone di casa per portarsi sul 3-1. poi dopo aver evitato ancora di perdere il turno in battuta ha chiuso sul 6-3. Nel secondo set Navone si porta subito sul 2-0, ma ecco che arriva il primo break in favore di Cinà: 2-2. Alla fine, l'argentino si riprende il vantaggio ripete il 6-3 del secondo set il suo passaggio del turno, oltre che la sfida al numero uno al mondo.