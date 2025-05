Targa Florio al via con oltre 200 iscritti, nel campionato italiano rally sarà duello tra Basso e Crugnola

Con la pubblicazione dell’elenco degli iscritti, il campionato italiano assoluto rally arriva al terzo round nella Targa Florio per vivere, anche quest’anno, una gara che si prospetta cruciale per indirizzare le sorti della corsa ai titoli. Come dodici mesi fa infatti, guardando la classifica generale si arriva alla soglia della tappa madonita in sostanziale equilibrio e con la giusta incertezza al vertice.

Domani, giovedì 8 maggio, si accendono i motori alle 9 per lo shakedown che si svolgerà ad Altofonte Nel miglior salotto di Palermo, in piazza Verdi alle 18 la cerimonia di partenza, quando il pubblico siciliano darà il primo abbraccio ai concorrenti in gara. Venerdì 9 e sabato 10 le 12 prove speciali sulle Madonie, prima del traguardo finale a Palermo in viale delle Scienze, al dipartimento di Ingegneria dell’Università.

Ci siamo. Ancora poche ore e sarà Targa Florio. L'edizione 109 scatta domani, giovedì 8 maggio. L'evento, presentato in mattinata all'assessorato regionale alle Infrastrutture, organizzato dall'Automobile Club Palermo con il supporto di Aci Sport, in programma fino a sabato, sarà il terzo appuntamento del campionato italiano assoluto rally, dell’historic rally, della coppa rally di zona e del campionato italiano rally auto storiche di regolarità.

Il totale degli equipaggi iscritti che sono ben 206, un record tra i quali svettano ben 57 iscritti tra la massima serie tricolore, assoluto, promozione e due ruote motrici. Si segnalano nuovi innesti, come il rientro di Giacomo Scattolon che si candida nella corsa per il campionato italiano rally promozione dal terzo round, oltre al ritorno di Alessandro Mazzocchi, stavolta tra le due ruote motrici come il suo ex compagno di squadra in Aci Team Italia ai tempi dello Junior Emanuele Rosso.

In Sicilia si riproporrà il duello tra Giandomenico Basso ed Andrea Crugnola. Il primo si è dimostrato subito efficace dopo la rivoluzione invernale, che l’ha riportato sulla Skoda di Delta Rally e già al successo in Garfagnana. Ordine invertito solo nelle vittorie, perché la seconda in Piemonte è andata stavolta nelle mani del varesotto su Citroen.

L’aspetto che invece appare diverso a primo occhio rispetto alla scorsa edizione della Targa riguarda il potenziale e l’assortimento degli altri equipaggi in corsa per l’Assoluto. C’è sempre Simone Campedelli tra questi, con un progetto rinnovato ma sempre su una Skoda RS. Stavolta per il cesenate arriva in Sicilia con già uno zero sulle spalle dopo il ritiro in apertura al Ciocco e in questo terzo round dovrà provare a reagire per rimettersi subito in carreggiata e restare incollato al treno scudetto. Nel vagone tricolore è tornato invece Fabio Andolfi.

I siciliani

Da tenere d’occhio ovviamente saranno i piloti siciliani che sui tornanti di casa venderanno cara la pelle a partire dal palermitano di Prizzi Marco Pollara che su Skoda ed alle note il messinese Giuseppe Princiotto avrà certamente nel mirino il Tricolore Produzione. Poi i nisseni Roberto Lombardo e Alessio Spiteri su Skoda Fabia Evo Rally 2, il madonita PinoPic con Justine Sertori su Toyota Yaris GR Rally2, mentre Salvatore Lo Cascio e Gianfranco Rappa su Toyota Yaris GR 4 inseguono la leadership nel monomarca giapponese Yaris Rally Cup dove; i figli d’arte sempre più noti Ernesto Riolo con Giulia Marin saranno su Peugeot 208 GT Line di Rally 4.

Nella coppa rally di zona, ancora i siciliani vorranno fare la voce grossa, a partire da Carmelo Galipò e Antonino Marino su Skoda Fabia, Alessio Profeta, fratello di Marco, e Roberto Longo su vettura gemella, Giovanni Li Fonti e Salvatore Principato su Peugeot 207 Super 2000, Biagio Mingoia e Carmelo Biceri su Fiat Punto in Super 1600, Alessio Pollara e Stefano Tiraboschi su Peugeot 208 VTI in Rally 4.

Riolo cerca il decimo successo

Nella Targa Florio Historic Rally, occhi puntati ovviamente sul pluricampione e idolo dei siciliani Totò Riolo che sarà navigato da Maurizio Marin sulla Porsche 911 Sc di 4 Raggruppamento, che punta dritto al decimo successo, ma il cerdese di Targa Racing Club dovrà vedersela con il conterraneo della Ro Racing Natale Mannino in coppia con Giacomo Giannone su una 911 di Stoccarda di 3° Raggruppamento. Nel 2 Raggruppamento lotte serrate si attendono tra Matteo Musti e Francesco Granata su Porsche Carrera RS e l’arrembante cefaludese Angelo Lombardo e Roberto Consiglio su Porsche 911 RS.

Nel 4° Raggruppamento darà certamente spettacolo Pierluigi Fullone ed Alessandro Failla su BMW M3 mentre nel 1 Raggruppamento attenzione allo scalatore emiliano Luciano Palmieri e Lucia Zambiasi. Nella Regolarità Rally sono molti i pretendenti all’alloro tra cui gli esperti ed appassionati Angelo Sticchi Damiani e Massimo Liverani su Fiat 124 Abarth nella media Alta 60 Km/h, Enrico Colombo e Francesca Guerrucci su Porsche 911 Targa nella media Alta 50 Km/h, la carovana del Messina Classic Team tra cui Nazzareno Russo e Rosa Intranova su Fiat 125 Special nella Media 50 km/h. Tra le moderne gli habituè del Campionato Italiano Grandi Eventi, Eliseo Fullin e Paolo Ferrari su Porsche 993 Turbo della Scuderia Nettuno ed il presidente di ACI Palermo Angelo Pizzuto con Nunziato Presti su Maserati 931.

È vero che le spettacolari auto da rally e gli equipaggi che compongono lo stellare parterre di iscritti, valore aggiunto sarà ancora una volta il pubblico siciliano, numeroso, caloroso appassionato e sempre composto che abbraccerà i protagonisti. A tal proposito già nelle ricognizioni, dove si è registrato un tutto esaurito, specialmente lungo le strade cittadine di Collesano e dei Comuni madoniti che hanno preparato una serie di eventi collaterali, vivendo come una festa il passaggio della Targa Florio.

Alla Targa Florio, torna il marchio Lancia

Dopo anni di attesa e un entusiasmo crescente tra gli appassionati, tra pochi giorni Lancia riaccenderà il motore del mito scegliendo il palcoscenico più iconico per il suo ritorno ufficiale nel motorsport: la Targa Florio, la corsa automobilistica più antica del mondo. Dall’8 al 10 maggio 2025 infatti, si svolgerà la 109ª edizione della “cursa” tra i tornanti e le salite delle Madonie, che ospiteranno il Rally Targa Florio, ossia la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR SPARCO), oltre alle gare della Targa Florio Historic Rally, del Rally di Regolarità per auto storiche, della Coppa Rally di Zona e del Campionato Siciliano, a conferma del radicamento profondo che questa manifestazione ha nel territorio e della sua capacità di coniugare innovazione e tradizione. La gara siciliana sarà anche la prima tappa del Trofeo Lancia, il nuovo monomarca con protagonista la Nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF impegnata in sei gare del CIAR, distribuite su cinque appuntamenti. Suddiviso in tre categorie – Junior (Under 25), Master (25-35 anni) ed Expert (Over 35) – il Trofeo Lancia mette in palio un montepremi del valore totale di 360.000 euro e la possibilità per un giovane vincitore di entrare nella squadra ufficiale Lancia nell'European Rally Championship (ERC) 2026, capitanata dal Direttore Eugenio Franzetti.

Il programma

La gara è già entrata nel vivo con l’allestimento del paddock e degli hospitality al dipartimento di ingegneria edificio 8 nella ormai consueta sede messa a disposizione dall’Università degli Studi di Palermo presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale di Ateneo e lo svolgimento dello Shakedown, ovvero le prove pre-gara con le auto da competizione, tra Monreale e Collesano.

La cerimonia ufficiale di partenza è a piazza Verdi di Palermo, dinanzi al Teatro Massimo a partire dalle 18 alla presenza del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del commissario straordinario di Automobile Club d’Italia Generale Tullio del Sette, del presidente dell’Automobile Club Palermo Angelo Pizzuto delle massime autorità civili e sportive di giovedì 8 maggio. Gli equipaggi della Targa Florio torneranno pertanto a godere dell'abbraccio del caloroso, appassionato e composto pubblico siciliano in uno dei luoghi simbolo del capoluogo.

Il mix tra passato e presente renderà anche questa edizione un evento spettacolare, capace di attrarre piloti, collezionisti e appassionati da tutto il mondo.

Per l'occasione, la polizia municipale di Palermo informa che domani, per lo svolgimento della manifestazione della kermesse su disposizione della questura, il transito veicolare cittadino lungo la via Cavour sarà interdetto a partire dalle ore 17 circa fino a cessate esigenze.

Quattro le prove speciali da ripetersi tre volte: la storica prova Targa di 10 km; la prova Campofelice - Collesano di 12, 60 km; la prova Scillato di 13, 15 km tra i due comuni di Scillato e Polizzi e la prova La Generosa di 2,25 km. La lunghezza totale del percorso è di 781,29 km, di cui 113,70 di Prove Speciali.

Crugnola e Ometto hanno vinto nel 2024

Nel 2024, Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto su Citroen C3 Rally2 hanno alzato l'edizione 108 della Targa Florio. Il pilota varesino si è confermato: è la sua terza volta nel Rally Internazionale di Sicilia. Spettacolare sfida con Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, poi secondi su Toyota Yaris Rally2, davanti a Simone Campedelli e Tania Canton su Skoda Fabia RS Rally2. Andrea Nucita su Hyundai primo dei siciliani, Runfola su Skoda nella Crz.

Nello storico, inoltre, successo per Totò Riolo e Maurizio Marin su Porsche; nella regolarità 60 successo di Paolo e Fabio Verdona su Peugeot e Concari su Lancia Delta nella media 50.