Il Telimar pensa al futuro, arrivano Uros Vucurovic e Nicolas Saveljic

A livello internazionale, ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei giovanili di Malta nel 2017, l’argento a Minsk nel 2018 e il bronzo ai Mondiali di Praga nel 2022. Sempre in quell'anno ha rappresentato la nazionale maggiore alla rassegna iridata di Budapest e ha partecipato alla Fina World League.

Il Telimar pensa già al futuro. I montenegrini Uros Vucurovic e Nicolas Saveljic (quest'ultimo con passaporto americano) sono i primi arrivi in vista della prossima stagione per il club palermitano che dopo aver ottenuto la salvezza al termine del play-out con la Nuoto Catania ha iniziato a rinforzarsi. Lo aveva preannunciato il presidente del Telimar Marcello Giliberti e nel giro di 48 ore sono arrivate le conferme. Vucurovic è un attaccante mancino classe 2001 che ha scelto di sposare il progetto triennale della società siciliana. Cresciuto nello Jadran Herceg Novi, il giovane talento ha vinto sei volte sia il campionato che la Coppa del Montenegro, raggiungendo nel 2019 la finale della Len Euro Cup.

Nicolas Saveljic, è invece un giocatore dalla doppia nazionalità montenegrina e americana, da un paio di anni nel roster del team olimpico Usa. Il presidente Marcello Giliberti ha definito con lui un contratto biennale, rendendolo il secondo straniero extracomunitario della squadra.

Classe 1998, nato a Bordeaux, in Francia, Saveljic ha maturato un percorso di altissimo livello, con una carriera che lo ha visto affermarsi sia nei campionati europei che sul palcoscenico americano. Selezionato per rappresentare il Team Usa alla Coppa del Mondo di Bucarest, proviene dal Vk Budva, squadra della Lega A1 montenegrina. Ha giocato nella massima divisione greca con l’Ethnikos Piraeus e ha partecipato alla National League e ai campionati nazionali Usawp con il Team Olimpico. Il suo talento offensivo si è distinto fin dai primi anni di carriera, con il Vk Primorac Kotor è stato infatti il miglior marcatore per tre stagioni nelle competizioni nazionali e internazionali.

Oltre ai successi nei club, ha rappresentato il Montenegro in diverse competizioni giovanili mondiali ed europee tra il 2014 e il 2017, prima di entrare nel giro della nazionale maggiore montenegrina e prendere parte alla Fina World League. Trasferitosi negli Stati uniti, in ambito universitario ha brillato con la prestigiosa Ucla, conquistando due titoli Ncaae ottenendo il Cutino Award nel 2020, riconoscimento riservato ai migliori giocatori di pallanuoto della National Collegiate Athletic Association.