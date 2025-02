Telimar, tre gare in otto giorni: si parte contro la De Akker in A1 di pallanuoto maschile

Tre match in otto giorni, un tour de force per il Telimar Palermo e il primo dei tre impegni ravvicinati nel torneo di A1 di pallanuoto è quello più alla portata. Domani (8 febbraio) a Bologna i siciliani sfideranno la De Akker, poi contro la RN Savona in casa mercoledì e a Recco sabato prossimo obiettivamente ci saranno pochissimi margini di manovra.

Il Club dell’Addaura arriva all’appuntamento dopo la sconfitta casalinga contro l’AN Brescia. Una partita, però, che ha mostrato il carattere della squadra allenata da Marco Baldineti. La De Akker, invece, è reduce dalla vittoria in casa del Quinto, che ha permesso agli uomini di Mistrangelo di tenere il settimo posto in classifica, davanti all’Ortigia: «Domani (8 febbraio, ndr)- assicura il croato Luka Bajic, universale del Telimar - sarà una sfida importante per noi e loro partono avvantaggiati non solo dalla classifica, ma anche dal fattore campo. A Bologna poche squadre sono riuscite a strappare punti ai padroni di casa, ma noi daremo il massimo. Ci siamo allenati bene in settimana e ci teniamo molto a fare risultato».