Campionati Èlite Sicilia occidentale: Testa a testa negli U17 tra Calcio Sicilia e Panormus, U15 l'Academy Palermo mantiene il vantaggio sul Cus

Se non è aria di derby, poco ci manca. Il girone A del campionato Under 17 Elitè è una questione a forti tinte palermitane. Non potrebbe essere altrimenti nel momento in cui la classifica si è già ben delineata dopo aver mandato in archivio ben diciotto turni. I

l primo weekend del mese di febbraio, infatti, ci ha regalato una quinta giornata del girone di ritorno davvero pirotecnica e ricca di sorprese. A partire dal numero di goal: ventisei nei sei match in programma. La vetta della graduatoria mostra, sempre di più, una lotta a due tra Calcio Sicilia e Panormus. Le due storiche realtà del capoluogo hanno vissuto emozioni diverse in questo ultimo fine settimana. La capolista si è confermata in gran forma e ha raggiunto quota dieci in termini di vittorie in campionato. Un secco 0-2 ha permesso alla squadra di avere la meglio, a domicilio, sul CUS Palermo. Con tre lunghezze di distanza, la Panormus blinda il suo secondo posto dopo aver vissuto l’emozionante trasferta di Trapani. I novanta minuti hanno sancito un pareggio per 2-2. Ma, oltre alle due battistrada, a prendersi la scena sono state Città di Gela e Athena. La squadra gelese ha superato 5-2 il Ribera mettendo in mostra uno straordinario Ferrigno autore di una tripletta e capocannoniere del girone.

Alle sue spalle, però, incalza Polifemo grande protagonista, con una doppietta, del 5-0 dell’Athena sul fanalino di coda Academy Palermo. La 18^ giornata ha visto anche un sorpasso in zona playoff. Nello scontro diretto per il quinto posto, il Città di Carini ha firmato il blitz sul campo del Buon Pastore.