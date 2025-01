Pallannuoto, il Telimar si piega al Posillipo

Brutta partenza del 2025 sportivo, sconfitta più netta di qualsiasi pronostico per il Telimar Palermo di pallamano. I napoletani del Posillipo si impongono a domicilio per 9-3, approfittando dell’imprecisione dei siciliani e di qualche ingenuità di troppo in fase difensiva.

Il Club dell’Addaura, pur sotto, resta in partita due tempi. Nella terza frazione viene fuori tutta l’esperienza degli uomini di Porzio. Sul finale, per l’orgoglio, i palermitani riescono a bucare altre due volte la rete, ma è troppo poco. Sabato si scenderà di nuovo in vasca, per la tredicesima giornata del campionato di A1. Il Telimar sarà impegnato a Roma contro il Vis Nova per sperare ancora nella qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia.