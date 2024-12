In Sicilia carrozzine e protesi per gli atleti paralimpici: arrivano 250 mila euro con la Finanziaria regionale

Con la finanziaria regionale della Siciia arrivano anche fondi per gli atleti paralimpici. In una nota ne rivendica il merito Roberta Schillaci, vice capogruppo del Movimento Cinquestelle all’Assemblea Regionale Siciliana.

«Nella legge di stabilità - spiega la parlamentare del M5S - è stata approvata la norma di mia iniziativa che stanzia 250 mila euro al Comitato Paralimpico regionale per l’acquisto di ausili sportivi, come carrozzine e protesi, indispensabili per gli atleti con disabilità. Questo traguardo è il frutto di un impegno collettivo che dimostra quanto lo sport e l’inclusione siano priorità condivise. Guardiamo avanti con la consapevolezza di aver messo un altro importante tassello per costruire una Sicilia più giusta e inclusiva».