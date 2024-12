Palermo premia lo sport, al Politeama la grande festa con i campioni

I premiati sono stati complessivamente 190, tra cui la squadra di calcio Palermo Forense che dopo gli Eurolawers ha vinto anche il Mondiale battendo il Brasile in finale, i windsurfer Alessandro Alberti, Fiammetta Borsellino Federico Longo e Riccardo Giordano, vincitori dei titoli mondiali nelle rispettive categorie, e l'Under 17 Gabriele Di Cristina, campione del mondo di Pesistica Parolimpica. Con loro anche il calciatore della nazionale Under 17 Giovanni Lauricella, il pugile Domenico Caravello, l'altro surfista Marco Casagrande.

Nel corso della manifestazione atleti, tecnici, società e dirigenti del capoluogo siciliano hanno ricevuto riconoscimenti per i risultati in campo Internazionale o Nazionale ottenuti nel corso del 2024.

Oltre agli ori europei ed olimpionico arrivati a Palermo grazie alla nuotatrice Valentina Salvia (50 dorso) e alla pallavolista Miriam Sylla (Parigi 2024).

Riconoscimenti speciali inoltre al pilota Gabriele Minì, al velista Francesco Bruni e all’arbitro internazionale di calcio Rosario Abisso. «Ogni momento dedicato allo sport, alla valutazione della sua importanza e anche al raggiungimento dei suoi risultati è un momento importante perché lo sport può essere declinato in mille modi ed è capace di produrre vantaggi inimmaginabili sul piano del bilancio di salute, sul piano dell'economia complessiva, sul piano dell’ apprezzamento dell'ambiente, sul piano del risultato agonistico», ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

Il primo cittadino del capoluogo siciliano ha poi parlato dell’impegno che il Comune sta mettendo per cercare di migliorare ulteriormente le strutture cittadine: «Stiamo lavorando su due linee. Quella di dare sostegno economico per favorire la gestione dei campionati da parte delle squadre che aderiscono a campionati nazionali e regionali e dall'altro anche quella del potenziamento della rete degli impianti sportivi che stiamo profondamente investendo e oltre a questo abbiamo messo in atto una campagna che ha portato le scuole a fornire alle società sportive nelle ore pomeridiane 50 palestre in più».