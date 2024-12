Pallanuoto, prima volta nel Settebello per il palermitano Giliberti

Prima convocazione nel Settebello per Andrea Giliberti, vicecapitano del Telimar. Classe ‘99, miglior marcatore della squadra palermitana, con 22 reti su 11 partite, Giliberti parteciperà al collegiale voluto dal commissario tecnico della nazionale di pallanuoto, Sandro Campagna, che si terrà dal 4 all’8 gennaio allo stadio del nuoto del Foro italico di Roma. Giliberti aveva partecipato a diversi raduni collegiali con le nazionali azzurre giovanili, ma non aveva ancora ricevuto la chiamata della selezione maggiore.

«Sono felicissimo e allo stesso tempo emozionato - sottolinea Giliberti - per questa chiamata inaspettata. Il momento va condiviso con tutto il gruppo con cui mi alleno. Mi sento di dover ringraziare innanzitutto il mio allenatore, Marco Baldineti. Senza di lui, tutto questo non sarebbe stato realizzabile. Ringrazio ovviamente anche la mia società, il Telimar, per il sostegno quotidiano totale di tutti questi anni, e la mia famiglia, con in testa mio padre, che da quando ho iniziato non mi ha mai mollato un momento e, a dir la verità, è se possibile più emozionato di me per questa convocazione».