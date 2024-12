Volley, la palermitana Rossopomodoro si arrende al tie-break al Papiro Fiumefreddo

Seconda sconfitta consecutiva per la Rossopomodoro Volo Palermo che, nella settima giornata del campionato di Serie B maschile di volley (girone H), si lascia sorprendere in casa dal Papiro Fiumefreddo che così conquista il primo successo esterno della stagione e aggancia proprio i palermitani nella zona “calda” della classifica.

Al “Palaoreto” è finita 2-3 (parziali 25-22, 23-25, 25-19, 23-25, 9-15) al termine di una partita molto equilibrata e combattuta. La Rossopomodoro, per due volte in vantaggio, si è smarrita nei momenti determinanti e poi ha ceduto al tie-break. Per i biancoverdi un’occasione sprecata e un punto che non giova né alla classifica né al morale.

Eppure stavolta il sestetto di Nicola Ferro ci ha messo grinta e orgoglio, comandando il match per lunghi tratti. Rispetto al crollo di Catania della settimana precedente, si è vista una formazione capace di lottare e di fare gioco, con un Fabian Gruessner ritrovato, Andrea Masotti tornato a buoni livelli, Giulio Raneli e Michele Ferraccù non sempre continui ma efficaci al momento giusto e Gianluigi Simanella costante in attacco e a muro.