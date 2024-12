Tennis, il sogno del Ct Palermo sfuma: lo scudetto è del Verona

Per il secondo anno di fila la squadra femminile del Circolo del Tennis di Palermo perde la finale scudetto del campionato di A-1, sconfitta stavolta dalla Falconeri Verona. Un’altra finale maledetta per le ragazze capitanate da Alessandro Chimirri e Davide Freni: nell’ultimo atto del campionato di A1 femminile, il Ct Palermo ha perso 3-1 sul veloce indoor del Circolo della Stampa Sporting Torino, consegnando il tricolore alle scaligere.

La sfida più lunga e combattuta è stata quella fra Anastasia Abbagnato ed Eva Guerrero Alvarez. Abbagnato del Ct Palermo ha vinto 7-6 il primo set, perdendo gli altri due 3-6, 2-6. Il match successivo, invece, è stato dominato da Giorgia Pedone del Ct Palermo, che si è imposta 6-3, 6-2 su Angelica Raggi.

Finito in due set anche il terzo incontro: Aurora Zantedeschi ha consegnato lo scudetto a Verona, surclassando per 7-5, 6-2 Marina Bassols Ribera. Nel doppio finale un’altra sconfitta per il Ct Palermo: Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato hanno ceduto 7-6, 6-0 alla coppia formata da Aurora Zantedeschi e Angelica Moratelli.