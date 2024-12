Da Carini al tetto d'Italia, Cinà vince il tricolore under 20 di scacchi

Arriva dalla Sardegna il nuovo campione italiano di scacchi. Francesco Sonis, 22 anni, originario di Oristano, grande maestro, ha vinto il torneo valido per l’assegnazione del titolo assoluto. Il neo scudettato ha concluso con 7 punti e mezzo su 11 staccando di mezza lunghezza gli immediati inseguitori. L’esito della competizione è stato incerto fino all’ultima partita: dopo il decimo turno erano quattro (con Sonis) i giocatori in testa alla classifica con 6 punti e mezzo. Il sardo ha vinto il suo incontro con Claudio Paduano mentre gli altri, nei rispettivi match, non sono riusciti ad andare più in là di un pareggio I campionati italiani, organizzati dalla Società scacchistica Torinese, si sono svolti nei saloni dell’Archivio di Stato.

Nel torneo femminile (l’assoluto è aperto a giocatori e giocatrici, anche se in gara, dopo la lunga fase eliminatoria, c’erano soltanto uomini) si è imposta la bergamasca Marina Brunello.

I campionati italiani di scacchi, organizzati dalla Società Scacchistica Torinese sotto l’egida della Federazione scacchistica italiana, si sono svolti nella palazzina settecentesca dell’Archivio di Stato, fra la sala espositiva e l’auditorium. Le partite sono state trasmesse on line con gli interventi in diretta di una squadra di commentatori specializzati ma sono stati numerosi gli appassionati, da Torino e dal resto d’Italia, che hanno preferito vedere gli incontri di persona (anche solo per uno o due giorni). «Voglio ringraziare - ha detto Renato Mazzetta, presidente della Società Scacchistica Torinese - l’Archivio di Stato per la splendida ospitalità. Siamo orgogliosi del fatto che i campionati abbiano trovato posto in una sede così prestigiosa».