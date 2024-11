Pallanuoto A1, per il Telimar Palermo trasferta vincente a Ostia

Ordinato, concreto e convincente. Il Telimar Palermo, nella settima giornata di A1, espugna la piscina del Centro federale Valco San Paolo di Ostia, e sale a quota 10 punti in classifica.

Contro la neopromossa Training Academy Olympic Roma finisce 6-12 un match giocato in modo attento dal Club dell’Addaura, capace di non scomporsi dopo il gol in avvio dell’ex, Vitale. I rossoverdeblù rispondono subito, completano la rimonta e iniziano a scavare il gap, mettendo al sicuro il risultato.

Mattatore del match, con quattro reti all’attivo, il difensore Emanuele Marini. «Abbiamo giocato molto bene la fase difensiva - commenta Marini - trasformando in attacco il lavoro fatto. Abbiamo giocato a testa alta, con cattiveria, come ci ha chiesto il tecnico e come si aspettavano tutti da noi. Sono contento per i miei compagni e per quello che stiamo facendo. Grazie a questa vittoria, riusciremo a lavorare in modo più tranquillo, preparando in modo mirato il prossimo impegno, il derby con l’Ortigia.