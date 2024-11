Record di iscritti alla maratona di Palermo: sono 2.350 gli atleti in pista

Domenica lo start, la maratona di Palermo è alle porte. Si inizierà nei pressi di piazza Ruggero Settimo, dove è previsto anche l’arrivo. Un giro per completare la mezza maratona (21,097 km). Due giri per la maratona (42,195 km).

Nel quadro del World Athletics Global Calendar, con tanto di certificazione ufficiale internazionale del percorso. Dallo scorso anno infatti, l’evento palermitano, trova posto nel prestigioso marcando ancora di più il suo rango internazionale.

Oggi ha aperto i battenti l’Expo a piazza Castelnuovo, nell’area pedonale limitrofa al palchetto della Musica, dove si svolgeranno momenti di intrattenimento. Domani la presentazione dei top runner. Per l’edizione numero 29 tanti i record battuti: 2.350 in totale gli iscritti (un terzo le donne), 50 nazioni rappresentate, Polonia con 105 atleti, Francia (93) e Gran Bretagna (90) le più presenti. I più giovani in gara sono Gabriele Perillo, 18 anni da compiere a dicembre, e Sofia Barbera, già maggiorenne. I più anziani sono Gina Little, 79 primavere, e Giuseppe Camillo Cucina. Ben dieci atleti festeggeranno il proprio compleanno gareggiando, e insieme a loro compirà gli anni anche il patron della maratona di Palermo, Salvatore Gebbia.