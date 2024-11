Presentata la maratona di Palermo, edizione da record e keniani favoriti: strade chiuse e divieti per la corsa

Poco più di 2300 gli atleti ai nastri di partenza tra maratona, mezza e staffette. Oltre 700 gli atleti che correranno la distanza dei 42,195 km: praticamente sono raddoppiate le presenze nella distanza regina, rispetto all’edizione dello scorso anno. Aumentate, sempre rispetto alla passata edizione, anche le staffette (4x10,50 km) con 112 team al via. Lievitano anche coloro che correranno la mezza maratona: saranno 1400. Nella distanza della maratona la sfida sarà tutta in casa Kenia: tra gli uomini i nomi sono quelli di Murithi Peter Wahome, Masai Gilbert, Kimutai Nicodemus Kipkurui e Waithira Simon Wangi; tra gli italiani in gara da segnalare Italo Giancaterina (Atletica Vomano). Anche tra le donne la sfida è tutta in casa Kenia: favorite d’obbligo sono Jepkorir Peris e Beatrice Cherono al suo esordio nella distanza della maratona. Tricolore in gara con Nadine De La Cruz, Jane Bethany Thompson, Ivana Di Martino, Giorgia Zoccatelli, Lorella Buzzelli e Annalisa Bombelli.

Per la maratona sono previsti due giri identici che toccheranno il centro storico della città e il parco della Favorita: gli atleti correranno accanto al Teatro Massimo, alla Palazzina Cinese, attraverseranno l’atrio di Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti, e sfileranno davanti a San Domenico e alla Cattedrale.

Ecco le strade chiuse e gli attraversamenti

L'ufficio Traffico del Comune ha pubblicato un'ordinanza che prevede, dalle 7 alle 14.30 - e comunque fino a cessate esigenze - divieti e modifiche alla circolazione in diverse aree della città, prevalentemente a Mondello, alla Favorita e in centro.

Le strade che saranno chiuse totalmente o parzialmente sono via Libertà (carreggiata centrale tra piazza Vittorio Veneto e piazza Castelnuovo/Ruggero Settimo), piazza Vittorio Veneto, piazza Leoni, viale del Fante, via dell'Artigliere, via del Granatiere, viale Diana, via della Favorita, viale Margherita di Savoia e viale Ercole (compreso il prolungamento fino alla Palazzina Cinese). Limitazioni saranno in vigore anche via Imperatore Federico, via Cesare Battisti, via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio.

Modifiche alla circolazione anche per quanto riguarda l'ingresso di Villa Niscemi, il cortile Niscemi, viale Niscemi, via Case Rocca, piazza Ruggero Settimo, via Pietro Valdo Panascia, via Turati, via Gaetano Daita, via Ruggero Settimo, via Villaermosa, via Cavour, via Maqueda, Quattro Canti, corso Vittorio Emanuele, corso Calatafimi, piazza Indipendenza, piazza del Parlamento, piazza Vittoria, via Trieste, via Roma, piazza Giuseppe Verdi. Deviazioni sono previste in alcune intersezioni, come a piazza Don Bosco, via Antonio Cassarà, via Mater Dolorosa e via del Bastione, via del Bersagliere e via Brigata Verona.

In alcune strade sarà vietato parcheggiare, già a partire dalle 17 di sabato 16 novembre come nelle corsie laterali di via Libertà, al piazzale dei Matrimoni, al parcheggio Valle del Porco in viale Diana, a piazza Castelnuovo (tra via Dante e via Guarino Amella), a piazza Vittorio Veneto, via dell'Artigliere, via Turati, via Pietro Valdo Panascia, via Cavour (tra via Roma e via Ruggero Settimo), corso Calatafimi (tra corso Vittorio Emanuele e il civico 49), via Trieste e in via Roma davanti al Palazzo delle Poste. L'intera ordinanza si può leggere sul sito del Comune.