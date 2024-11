Tennis A1 maschile, la squadra del Ct Palermo perde a Santa Margherita Ligure in una gara ininfluente

Netta sconfitta per la squadra maschile di tennis di serie A1 in una gara ininfluente per il girone in quanto sia il Ct Palermo che il Tc Santa Margherita Ligure avevano già ottenuto i rispettivi traguardi: il 2° posto e quindi la salvezza diretta per i siciliani, la semifinale per la corazzata ligure che quest’oggi ha schierato il top 40 Atp spagnolo Pedro Martinez vittorioso su Salvo Caruso.

Tc Santa Margherita – Ct Palermo 5-1

Filippo Romano b. Alessandro Giannessi 6-3 6-3

Pedro Martinez b. Salvatore Caruso 6-4 6-1

Giacomo Nosei b. Riccardo Surano 6-4 6-7 6-4

Andrea Basso b. Francesco Mineo 6-4 6-0

Andrea Basso – Pedro Martinez b. Salvatore Caruso – Alessandro Giannessi 1-1 rit.

Riccardo Surano – Francesco Mineo b. Nicolas Tassara – Giacomo Nosei 1-1 rit.