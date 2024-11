Il Circuito della Santuzza, le auto storiche da Piana degli Albanesi a Monreale passando da Monte Pellegrino

Domani mattina (domenica 10 novembre) si svolgerà la prima edizione del Circuito della Santuzza, da Piana degli Albanesi a Monreale e fino Palermo, rievocazione del cammino di Santa Rosalia con auto storiche, promosso dal Comune di Palermo nell'ambito delle iniziative turistico-sportive organizzate per il 400° anniversario del ritrovamento delle spoglie della patrona della città.

Alla manifestazione, realizzata dal Gal Terre Normanne e dal Veteran Car Club Panormus, parteciperanno quaranta equipaggi. Il raduno sarà alle 9 nel parcheggio di fronte la villa comunale di Piana degli Albanesi con l’accoglienza dei partecipanti da parte del sindaco Rosario Petta.

Le auto percorreranno un itinerario di 50 chilometri attraversando anche Monreale fino all'arrivo in cima a Monte Pellegrino, intorno alle 11,30, per una prova di regolarità sul belvedere. Al termine, gli equipaggi sosteranno di fronte al santuario per fare ammirare le auto al pubblico. La mattinata sarà impreziosita dai costumi d'epoca dell'associazione Bella Epoque.