Tennis A1, primo stop indolore per le ragazze del Ct Palermo

Un problema alla caviglia ha impedito di scendere in campo ad Anastasia Abbagnato. Una contrattura al quadricipite ha fermato Giorgia Pedone mentre giocava. I due infortuni hanno condizionato la prova della squadra femminile del Ct Palermo, che ha conosciuto per la prima volta nella stagione la sconfitta, 3-1 in favore del Park Tc Genova, formazione neopromossa.

È una battuta d’arresto indolore, nel senso che le palermitane sono già certe di un posto in semifinale (il doppio impegno è in programma 17 e 24 novembre), ma per arrivarci da prime classificate del proprio girone dovranno almeno ottenere un pari domenica prossima, in casa, contro il Tc Padova, che oggi ha battuto Casale Monferrato.

In campo i capitani Alessandro Chimirri e Davide Freni hanno dovuto ridisegnare la squadra. Senza Abbagnato, hanno assistito al ritiro della ventenne Giorgia Pedone (numero 201 al mondo) dopo tre ore, quando era sotto 3-2 nel terzo e decisivo set contro la trentasettenne tedesca Anne Schaefer, n. 841 Wta, ma con best ranking da 161. Perso il primo singolare, ha pareggiato i conti in favore del Ct Palermo la ventottenne romena Irina Fetecau, vittoriosa in tre set a spese di Cristiana Ferrando. Niente da fare invece per Virginia Ferrara, che ha perso in tre set contro Anita Bertoloni giocatrice. Nel doppio, sigillo al match tiebreak di Schaefer - Bertoloni su Ferrara-Fetecau che non hanno concretizzano tre palle match in loro favore.