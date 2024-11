Palermo, trecento ciclisti per Santa Rosalia: dal Politeama al santuario di Monte Pellegrino

Trecento ciclisti questa mattina (3 novembre) a Palermo hanno partecipato alla manifestazione Pedaliamo incontro a Rosalia, passeggiata in bicicletta organizzata Gal Terre Normanne in sinergia con l'associazione Sport e Nutrition Team nell'ambito delle manifestazioni turistico-sportive promosse dal Comune di Palermo per il 400° anniversario del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia.

Gli appassionati della due ruote a pedali sono partiti da piazza Politeama e hanno raggiunto il santuario di Monte Pellegrino dove il Gruppo di azione locale con sede a Santa Cristina Gela ha offerto una colazione presso il bar «Ritrovo del ciclista». Tra i partecipanti c'era anche il monrealese Salvatore Campanella, già campione italiano di handbike, oltre a un gruppo di turisti americani che domani (lunedì) cominceranno un tour sui pedali nel Trapanese.

La carovana è stata scortata lungo tutto il percorso di circa 10 chilometri - piazza Don Luigi Sturzo, via Isidoro Carini, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Marchese di Villabianca, piazza Don Bosco, via Imperatore Federico, piazza Nelson Mandela, via Martin Luther King e poi su per Monte Pellegrino (dalla strada nuova) - dai motociclisti dell'associazione Motostafette Sicilia presieduta da Salvo Muratore.