Miccoli a Palermo, fa visita alla Fondazione Falcone: accolto dalla sorella del magistrato

L’ex attaccante del Palermo calcio, Fabrizio Miccoli, che oggi, domenica 3 novembre, assisterà alla partita contro il Cittadella allo stadio Renzo Barbera, ieri ha fatto visita alla fondazione Falcone accolto da Maria Falcone.

Il calciatore salentino fu condannato in via definitiva a 3 anni e 3 mesi di reclusione con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Agli atti del processo erano confluite anche intercettazioni, fatte nel 2011, e in una di queste il bomber diceva: «Vediamoci davanti all’albero di quel fango di Falcone». Miccoli ha più volte detto, anche piangendo, di essersi pentito per quelle parole chiedendo scusa.