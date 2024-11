Lo scrittore Irvine Welsh a Palermo, il club rosanero gli regala la maglia

In Italia tifa per la squadra di calcio del Palermo, l’ha dichiarato in più di un’intervista. Lo scrittore scozzese Irvine Welsh, autore di una ventina di libri fra racconti e romanzi, fra cui il leggendario Trainspotting, è da qualche giorno nel capoluogo siciliano, dove ha ricevuto dalla società di viale del Fante una maglia vintage, bianco e verde (che richiama la terza divisa stagionale ed è un omaggio ai colori del’Hibernian, la squadra scozzese per cui tifa Welsh) con al centro uno storico stemma con un’aquila.

Nelle proprie storie di Instagram il Palermo calcio ha condiviso la foto dello scrittore sessantaseienne, che sta visitando l’Italia in compagnia della moglie e ha fatto tappa in Sicilia. Lui stesso si è immortalato davanti al teatro Massimo, scrivendo: «Incantati da Palermo. La prima visita in città è assolutamente geniale. Il cibo, il vino, l’atmosfera generale e dietro ogni angolo un’altra sorpresa. Mi piace!».