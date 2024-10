In bici dal centro al santuario di Monte Pellegrino: «Pedaliamo incontro a Rosalia» per le vie di Palermo

Domenica 3 novembre si svolgerà una passeggiata in bicicletta intitolata «Pedaliamo incontro a Rosalia» promossa dal Comune di Palermo nell’ambito delle iniziative turistiche-sportive organizzate per il 400° anniversario del ritrovamento della spoglie di Santa Rosalia. Il raduno dei ciclisti è previsto alle 9 in piazza Politeama con arrivo al santuario di Monte Pellegrino.

I partecipanti, ai quali sarà fornita la maglia ufficiale della manifestazione e una sacca gadget omaggio, percorreranno un itinerario di circa 10 chilometri fra piazza Don Luigi Sturzo, via Isidoro Carini, via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Marchese di Villabianca, piazza Don Bosco, via Imperatore Federico, piazza Nelson Mandela, via Martin Luther King e poi su per Monte Pellegrino (dalla strada nuova), accompagnati da moto-staffette della polizia municipale. La partecipazione è gratuita. «Pedaliamo incontro a Rosalia» è organizzata dal Gal Terre Normanne in sinergia con l’Agenzia di sviluppo del Mezzogiorno e la collabora- zione dell’Asd Sport e Nutrition Team.