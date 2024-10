Sport e divertimento al Parco della Salute a Palermo, la cerimonia di conclusione del progetto Green League

Una mattina di sport e divertimento al Parco della Salute al Foro Italico di Palermo con Green League, progetto europeo che ha l'obiettivo di migliorare il legame tra sport e ambiente. Per la cerimonia di conclusione del progetto la possibilità di provare all’interno del parco numerose discipline sportive.

«Green League è un’iniziativa europea che unisce l’attività sportiva al rispetto dell’ambiente – spiega Andrea Schillaci, tecnico di Vivi Sano -. Abbiamo deciso di organizzare la cerimonia di conclusione del progetto qui al Parco della Salute con la presenza di tante discipline sportive».

Nelle prime ore della mattina in tanti hanno partecipato alla lezione di yoga sul prato in riva al mare. Poi la Foro Italico parkrun per correre o camminare lungo il waterfront e il calcio camminato per over 55, attività di alfabetizzazione motoria per i bambini, calcio, basket, pallavolo, tennis tavolo, taekwondo, calisthenics e arm wrestling e nordik walking. Il progetto, della durata di tre anni, oltre all’organizzazione di tornei sportivi, ha permesso di fare attività fisica in luoghi naturali diversi della città.