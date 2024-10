Tennis: il Ct Palermo femminile può raggiungere la vetta della Serie A1, sfida decisiva contro le campionesse in carica

Un match-ball per blindare il primo posto nel girone del campionato di serie A1. Sono giorni decisivi per le ragazze del Ct Palermo che stanno preparando il match di domenica contro le campionesse in carica del Casale, già battute all’andata, lo scorso 6 ottobre, dal team guidato dai maestri Alessandro Chimirri e Davide Freni.

L’obiettivo della squadra palermitana è chiudere anticipatamente i giochi così da strappare il pass da prima classificata per le semifinali. Al momento la classifica del gruppo è guidata proprio dal Ct Palermo con 7 punti, seguito da Casale a quota 4, da Tc Padova a 3 e Park Genova a 2.

Le prime due formazioni classificate dei due gironi staccano il pass per le semifinali. La prima affronta la seconda dell’altro raggruppamento e viceversa. Per domenica il Ct Palermo punterà come sempre sul valore delle giovani tenniste locali Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato. Tra domani e sabato si saprà se sulla terra rossa indoor dove si svolgerà la sfida ci sarà anche una delle straniere che compongono la rosa.