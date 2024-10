Tennis A1 maschile, Ct Palermo sconfitto in casa per 4-2 dal forte team del Santa Margherita Ligure

Vittoria tutta cuore e grinta del 35enne mancino ligure Alessandro Giannessi che ha superato in rimonta il diciannovenne Filippo Romano, numero 807 al mondo, recuperando da una situazione di 3-6 1-5 e con due palle match annullate al giocatore del vivaio ligure nel tie break del secondo set. Sigillo, sempre in singolare, anche da parte dell'avolese Salvatore Caruso, autore di una prestazione maiuscola contro Luca Castagnola, 707 del ranking, domato in due parziali. Ricordiamo che Caruso e Giannessi vantano un best ranking rispettivamente da 76 e 84 Atp.

Prima sconfitta stagionale per la squadra maschile del Ct Palermo, guidata dai capitani Davide Cocco e Paolo Cannova, che è uscita comunque a testa alta dal match giocato a Palermo al cospetto del Tc Santa Margherita Ligure che punta a vincere lo scudetto avendo in organico Andrea Vavassori, assente oggi.

Il punto del pareggio

Il punto del 2-2 per il Tc Santa Margherita, accompagnato in Sicilia dal presidente Mauro Iguera, è giunto dall'olandese Matwe Middelkoop, attualmente n. 77 in doppio (best ranking 18) e con all'attivo ben 14 titoli di specialità, vittorioso in due parziali su Francesco Mineo bravo a tenere testa al quotato tennista orange nel secondo parziale.

I doppi

Nei doppi, successi di Castagnola-Romano su Giannessi-Riccardo Surano e di Pellegrino-Middelkoop su Caruso-Piraino.